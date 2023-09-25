وظائف شاغرة لدى طيران أديل في 3 مدن

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق الخدمات الأرضية (الرياض، وجدة، والدمام).
– أخصائي حقيبة الطيران الإلكترونية (الرياض، وجدة، والدمام).
– مدير الحوكمة والمخاطر والامتثال (جدة).
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
صالحه محمد درويش
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