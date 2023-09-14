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وظائف شاغرة لدى طيران أديل

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير تطوير التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، أو ما يعادلها.

– رئيس المفتشين: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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