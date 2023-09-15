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وظائف شاغرة لدى طيران الرياض

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى طيران الرياض
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مظهر المقصورة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المواد، الخدمات اللوجستية والتخزين).

– مدير هياكل الخدمات الفنية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطيران، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تخطيط المواد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المواد، الخدمات اللوجستية والتخزين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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