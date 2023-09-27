وظائف شاغرة لدى طيران الرياض

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أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أنظمة إدارة الإيرادات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.
– مسؤول الجرد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية).
– موظف أنظمة إدارة الإيرادات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير المخزون: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية).
وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)