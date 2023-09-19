وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

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أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الأحساء، والعمران.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي اجتماعي (الأحساء): شهادة البكالوريوس في تخصص الخدمات الاجتماعية.
– أخصائي تغذية علاجية (العمران): شهادة البكالوريوس في تخصص التغذية العلاجية.
وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)