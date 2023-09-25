وظائف شاغرة لدى فروع الخزف السعودي

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والمنطقة الغربية، والرياض، وعرعر، والخبر.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أمين المخزن.
– ممثل مبيعات/ الجملة.
– مهندس مبيعات.
– ممثل مبيعات/ صالة عرض.
– مشرف صالة عرض.
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)