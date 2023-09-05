وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في كل من جازان، وينبع.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تخطيط إرشادي (جازان).
– أخصائي مسح أمني (جازان).
– مشرف الوقاية من الحرائق (جازان).
– أخصائي تخطيط بيئي (عدد وظيفتين/ ينبع).
– أخصائي مراجعة التكاليف (ينبع).
– أخصائي هندسة قيمية (ينبع).
– أخصائي جدولة (ينبع).
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 4 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)