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وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وتبوك.

تفاصيل وظائف تبوك الدوائية

وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول عمليات المبيعات.

– مسؤول الامتثال.

– موظف التعبئة والتغليف.

– مدير البيئة والصحة والسلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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