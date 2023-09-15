وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الأعمال المالية.

– مدير العقود.

– مدير تطوير المشاريع.

– أمين المخزن.

– مسؤول المشتريات.

– مهندس مدني.

– فني تكييف.

– مساح مدني.

– أخصائي ضمان الامتثال.

– أخصائي ضمان جودة النظم.

– مهندس تخطيط المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)