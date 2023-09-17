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وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، وطريف.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني أول السلامة من الحرائق.

– مهندس أول تعدين.

– مشرف عمليات المنجم.

– فني كهربائي.

– فني أول مساحة.

– أخصائي رئيسي/ التواصل المجتمعي.

– مشرف ميكانيكي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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