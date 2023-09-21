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وظائف شاغرة لدى فروع شركة ندى

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة ندى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخبر، والقصيم، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة ندى

وأبرزت شركة ندى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الموارد البشرية (الخبر).

– مخطط التشغيل (الخبر).

– ممثل التحصيل (الخبر).

– موظف منتجات وبضائع (القصيم).

– ممثل تنمية الأراضي (حائل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ندى، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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