وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة قطار سار

وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة

– أخصائي أول التطوير التنظيمي (الرياض).

– مهندس العمليات التشغيلية (المدينة المنورة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)