حقيقة الفساد المالي لجو بايدن ونجله هانتر وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات لبنانية تقتل زوجها بالسم وتحرق الجثة بالأسيد وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار لقطات لأمطار الباحة اليوم محادثات لاجتماع محتمل بين بايدن وشي إليك المزايا الجديدة لتحديث نظام iOS17 الجديد موعد عودة فينسيوس جونيور لـ مباريات ريال مدريد 4 رواد فضاء سعوديين يستعرضون تجاربهم أمام 6 آلاف موهوب وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمدينة المنورة.
وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة
– أخصائي أول التطوير التنظيمي (الرياض).
– مهندس العمليات التشغيلية (المدينة المنورة).
وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)