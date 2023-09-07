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وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، وجدة، وتبوك، وبريدة، وأبها، وجازان.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مشروع (الرياض).

– أخصائي أول تراخيص (الرياض).

– أخصائي تراخيص (الرياض).

– مشرف فريق/ الرقابة الميدانية والتفتيش (الرياض).

– مشرف فريق/ الرقابة الميدانية والتفتيش (جدة).

– مشرف فريق/ الرقابة الميدانية والتفتيش (تبوك).

– مشرف فريق/ الرقابة الميدانية والتفتيش (بريدة).

– مشرف فريق/ الرقابة الميدانية والتفتيش (أبها).

– مشرف فريق/ الرقابة الميدانية والتفتيش (جازان).

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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