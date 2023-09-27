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وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة قطار سار

وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– سائق قطار (مكة المكرمة).

– مشغل محطة (الرياض).

– مشرف محطة (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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