وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس إدارة المشاريع الرأسمالية وأصحاب المصلحة.
– مخطط العمليات والصيانة.
– خبير العقود.
– أخصائي أول سلسلة التوريد.
– خبير هندسة النظم الميكانيكية.
وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)