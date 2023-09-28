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وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة سيركو

وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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ترجمة أصوات الدجاج بالذكاء الاصطناعي

– رئيس إدارة المشاريع الرأسمالية وأصحاب المصلحة.

– مخطط العمليات والصيانة.

– خبير العقود.

– أخصائي أول سلسلة التوريد.

– خبير هندسة النظم الميكانيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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