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وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرزت إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات ، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي مالي.

– المدير التنفيذي للحوكمة والالتزام والمخاطر.

– المدير التنفيذي للمالية والمشتريات.

– أخصائي تفتيش.

– أخصائي رواتب.

– أخصائي التوعية والتغيير.

– أخصائي لوائح فنية وتنظيمية .

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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