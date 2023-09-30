وظائف شاغرة لدى مركز زراعة الأعضاء

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أعلن المركز السعودي لزراعة الأعضاء، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وعسير.
وبيّنت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراجع داخلي (الرياض): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي تخطيط وإدارة استراتيجية (الرياض): شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– منسق طبي سريري/ طبيب (المدينة المنورة، وعسير): شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.
– منسق طبي سريري/ ممرض (المدينة المنورة، وعسير): شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.
– أخصائي تقني (الرياض): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الرابط التالي: (هنا)، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 أكتوبر 2023م.