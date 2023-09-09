Icon

البيئة: الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء ملكية الإبل غير المرقمة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة Icon وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي Icon بمشاركة ولي العهد.. انتهاء الجلسة الأولى لاجتماعات قمة مجموعة العشرين Icon السعودية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال Icon ولي العهد يصل الهند لرئاسة وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين Icon منتخب البرتغال يهزم سلوفاكيا في عقر دارها Icon الجماهير: 3 لاعبين وراء خسارة منتخب السعودية ضد كوستاريكا Icon أمطار غزيرة وبرد وسيول في 4 مناطق Icon إعلان سعودي مرتقب لإبرام اتفاق سكة حديد مع 3 دول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بالقصيم.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو يُنافس حمدالله وفيرمينو على جائزة آسيوية

كريستيانو رونالدو يُنافس حمدالله وفيرمينو على جائزة آسيوية

إدارة الأزمات بمكة تحذر من السيول ومناطق تجمع المياه

إدارة الأزمات بمكة تحذر من السيول ومناطق تجمع المياه

– طبيب نائب نساء وولادة (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

– طبيب نائب أطفال (عدد 3 وظائف/ المدينة المنورة).

– مدير تعقيم اللوازم المركزي (الظهران).

– طبيب نائب عناية مركزة (عدد وظيفتين/ القصيم).

– طبيب استشاري مسالك بولية (القصيم).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 8 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوز ثمين لـ أبها ضد الرائد بهدف
الرياضة

فوز ثمين لـ أبها ضد الرائد بهدف

الرياضة
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
النصر يُبدع بـ كأس الملك سلمان للأندية 2023
الرياضة

النصر يُبدع بـ كأس الملك سلمان للأندية...

الرياضة
الأهداف لا تغيب عن مباريات التعاون منذ 2020
آخر الاخبار

الأهداف لا تغيب عن مباريات التعاون منذ...

آخر الاخبار
إحباط ترويج 17 كجم حشيش في الرياض
السعودية اليوم

إحباط ترويج 17 كجم حشيش في الرياض

السعودية اليوم
لقطات من تقديم مانشيني مدربًا للأخضر حتى 2027
آخر الاخبار

لقطات من تقديم مانشيني مدربًا للأخضر حتى...

آخر الاخبار
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين إلى الرياض
أخبار رئيسية

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني...

أخبار رئيسية
18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها
السعودية اليوم

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها

السعودية اليوم