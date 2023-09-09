وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بالقصيم.
وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب نائب نساء وولادة (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).
– طبيب نائب أطفال (عدد 3 وظائف/ المدينة المنورة).
– مدير تعقيم اللوازم المركزي (الظهران).
– طبيب نائب عناية مركزة (عدد وظيفتين/ القصيم).
– طبيب استشاري مسالك بولية (القصيم).
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 8 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)