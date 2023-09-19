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وظائف شاغرة لدى مشروع القدية

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى مشروع القدية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف القدية للاستثمار

وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد إعداد/ موارد بشرية.

– مدير إدارة البيانات والجودة.

– مساعد المشتريات.

– مساعد أول عمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات.

– مساعد منسق النقل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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