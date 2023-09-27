وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام

طريقة تحديث الصكوك إلكترونيًا عبر البورصة العقارية وظائف شاغرة لدى طيران الرياض الخطيب: نتوقع الوصول لـ 3 ملايين سائح صيني سنويًا التخصصي ينجح في إجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان وزارة الدفاع تستقطب وتوظف الكوادر المتميزة اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد برئاسة السعودية الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن 25 وظيفة شاغرة 748 مليون ريال قروضًا تمويلية من التنمية الزراعية لوسيد موتورز تفتتح مصنعها للسيارات الكهربائية في السعودية.. اليوم
أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.
وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– كاتب محتوى إعلامي: شهادة البكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مصور فوتوغرافي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)