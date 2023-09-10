وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة معهد خدمات البترول ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول المشتريات (الدمام).

– مسؤول المشتريات (الخفجي).

– فني تقنية المعلومات (الخفجي).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)