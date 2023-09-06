وظائف شاغرة لدى هيئة الإحصاء في 6 مدن

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من القصيم، والجوف، وتبوك، وعسير، والمدينة المنورة، وحائل.

تفاصيل وظائف هيئة الإحصاء

وأبرزت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول أول جمع البيانات (القصيم).

– مسؤول أول جمع البيانات (الجوف).

– منسق أول دعم إداري (تبوك).

– مسؤول جمع البيانات (عسير).

– كبير مسؤولي جمع البيانات (الجوف).

– كبير منسقي الدعم الإداري (المدينة المنورة).

– منسق دعم إداري (حائل).

– منسق دعم إداري (المدينة المنورة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)