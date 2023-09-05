وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول أنشطة الحماية والمراقبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: ( إدارة الأعمال، الجغرافيا)، أو ما يعادلها.
– رئيس المبرمجين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
– مشرف المساحين: شهادة الدبلوم في تخصص المساحة، أو ما يعادلها.
– مساح: شهادة الدبلوم في تخصص المساحة، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)