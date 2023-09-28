وظائف شاغرة لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق

وبيّنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير المراقبة والتقييم.

– مدير مشروع أول.

– خبير أول المنهجيات والمعايير.

– أخصائي تحول تخطيط البنية التحتية.

– خبير تميز المشتريات الحكومية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)