وظائف شاغرة لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

نوع جديد من العناكب الضخمة تلمع مثل جوهرة زرقاء حضور جماهيري كبير لأول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة 116 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة تجربة تثبت وصول حرارة آيفون 15 برو إلى 40 درجة مئوية الجماهير تترقب حوار خالد الثنيان الليلة مع تركي العجمة وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل سر مقولة في تشرين نودع العنب والتين وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير المراقبة والتقييم.
– مدير مشروع أول.
– خبير أول المنهجيات والمعايير.
– أخصائي تحول تخطيط البنية التحتية.
– خبير تميز المشتريات الحكومية.
وأوضحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)