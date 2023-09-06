وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة في 6 مدن

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، والأحساء، وينبع، والأفلاج، وتبوك، وبريدة.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل تخطيط (الرياض).

– خبير أول تخطيط (الرياض).

– أخصائي تخطيط (الرياض).

– أخصائي أول تخطيط (الرياض).

– مراقب ميداني (الرياض).

– مراقب ميداني (الأحساء).

– مراقب ميداني (ينبع).

– مراقب ميداني (الأفلاج).

– خبير إدارة إستراتيجية (الرياض).

– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة (تبوك).

– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة (بريدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)