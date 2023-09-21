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وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس قسم حماية البيانات والأنظمة والأجهزة الطرفية.

– أخصائي أول مركز عمليات الأمن السيبراني.

– أخصائي أول أزمات/ الإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة الأزمات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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