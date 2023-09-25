Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة Icon الهلال إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين Icon نزاهة تضبط موظفين وضباطًا ومقيمين في تهم جنائية مختلفة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال تمنح موراتا صدارة الهدافين Icon الجاسر: الاستراتيجية الوطنية تمهد الطريق نحو تحقيق أنظمة نقل مستدامة Icon قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا Icon موعد مباريات الثلاثاء في كأس الملك Icon عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفيري تركيا وإندونيسيا Icon النجمة يتقدم على الرائد بثنائية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث

تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث

حريق يلتهم مستودعاً بحي المجيدية بالقطيف

حريق يلتهم مستودعاً بحي المجيدية بالقطيف

– ممثل مركز الاتصال (الرياض).

– فني أنظمة الخروج (تبوك).

– مشغل إلكترونيات الطيران (الطائف).

– مدير سلامة المنتجات (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار