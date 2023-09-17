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يستمر التقديم حتى 1 أكتوبر المقبل

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والدمام، وتبوك، والطائف، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدرب فني/ مراقبة الحركة الجوية (الظهران).

– مدرب الزوارق الكهربائية (الدمام).

– مراقب معدات الصيانة (تبوك).

– مشرف أول ميكانيكي/ التايفون (الطائف).

– مدير مراقبة المشروع (الظهران).

– مدير السلامة (الرياض).

– فني تصنيع معدات النجاة (الظهران).

– فني صيانة أنظمة الخروج (الظهران).

– مراقب مشروع أول (الظهران).

– رئيس فريق أنظمة الدفع العامة (الطائف).

– محلل أول الأمن السيبراني (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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