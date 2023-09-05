Icon

الاتفاق يُلاقي الرفاع البحريني غدًا Icon أرقام كاراسكو تُحفز الشبابيين Icon مركزان لوجستيان نصيب حفر الباطن من الـ59 مركزًا على مستوى السعودية Icon 4 خطوات لتسريع هاتف آيفون القديم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي Icon جامعة جازان تنفي فصل عدد من الموظفات  Icon إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد مؤسسة مكافحة معاداة السامية Icon طارق حامد: سعيد بتجربتي مع الاتحاد Icon تعديل نظام خدمة الأفراد‬⁩: صرف بدل عند التعيين أو النقل داخل السعودية وخارجها Icon الإكوادور تضبط كمية كبيرة من الكوكايين في طريقها لألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والمجمعة، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
متجر في حائل يبيع المنتجات بلا محاسب أو موظفين

متجر في حائل يبيع المنتجات بلا محاسب أو موظفين

ميلان يفوز بشق الأنفس على روما

ميلان يفوز بشق الأنفس على روما

– أخصائي ضمان الجودة (الظهران).

– مدرب فني التسليح (الظهران).

– رئيس قسم اتصال العملاء (الظهران).

– محلل أنظمة الأسلحة (الرياض).

– مدير تجاري (الرياض).

– مدرب مراقبة الحركة الجوية (المجمعة).

– أخصائي أول أنظمة إدارة الجودة (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال
الرياضة

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ...

الرياضة
التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين
السعودية اليوم

التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر...

السعودية اليوم
النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ
آخر الاخبار

النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ

آخر الاخبار
أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء التريند
مشاهير

أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء...

مشاهير
ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء الوجه
العالم

ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء...

العالم
الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم السكني
السعودية اليوم

الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم...

السعودية اليوم
رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف المناطق
السعودية اليوم

رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5...

السعودية اليوم