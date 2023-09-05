وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والمجمعة، والطائف.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي ضمان الجودة (الظهران).
– مدرب فني التسليح (الظهران).
– رئيس قسم اتصال العملاء (الظهران).
– محلل أنظمة الأسلحة (الرياض).
– مدير تجاري (الرياض).
– مدرب مراقبة الحركة الجوية (المجمعة).
– أخصائي أول أنظمة إدارة الجودة (الطائف).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)