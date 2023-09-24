وظائف شاغرة لدى Baker Hughes في 3 مدن

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الدمام، والأحساء، والظهران.
وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس تطبيقات/ عمليات الحفر (الدمام).
– مشرف حقل الأسمنت (الأحساء).
– أخصائي الإعداد المسبق/ موارد بشرية (الظهران).
– مشغل ميداني (الظهران).
– مشغل ميداني عام (الدمام).
وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)