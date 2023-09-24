Icon

4 مباريات غدًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين Icon ضبط 95 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon الجوازات تصدر 17676 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر الرقيب Icon مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالمدينة المنورة Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon الحزم يسعى لاستعادة توازنه على حساب العربي Icon وظائف شاغرة بشركة السعودية للتموين Icon وظائف شاغرة لدى Baker Hughes في 3 مدن Icon تفاصيل اجتماع الفيصل برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى Baker Hughes في 3 مدن

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى Baker Hughes في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الدمام، والأحساء، والظهران.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الإعلام الإنجليزي يسلط الضوء على انضمام لينغارد لتدريبات الاتفاق

الإعلام الإنجليزي يسلط الضوء على انضمام لينغارد لتدريبات الاتفاق

إطلاق اسم ريمات على بوابة عبور الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

إطلاق اسم ريمات على بوابة عبور الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

– مهندس تطبيقات/ عمليات الحفر (الدمام).

– مشرف حقل الأسمنت (الأحساء).

– أخصائي الإعداد المسبق/ موارد بشرية (الظهران).

– مشغل ميداني (الظهران).

– مشغل ميداني عام (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
السعودية اليوم

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا...

السعودية اليوم
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
السوق

تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية...

السوق
انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات
السعودية اليوم

انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب...

السعودية اليوم
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

الرياضة
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الرياضة
مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية
السعودية اليوم

مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم...

السعودية اليوم
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف