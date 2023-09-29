وظائف شاغرة للجنسين بفروع بوزارة الطاقة

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من ينبع، والمدينة المنورة، والظهران، والأفلاج، والطائف.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف فريق (ينبع).
– مشرف فريق (المدينة المنورة).
– مشرف فريق (الظهران).
– مشرف فريق (الأفلاج).
– مراقب ميداني (الطائف).
– مراقب ميداني (المدينة المنورة).
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)