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وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل أعمال أول.

– طبيب جراح الصدر.

– محلل أول ضمان الجودة .

– أخصائي ضمان الجودة .

– ممرض أول/ الصحة السلوكية.

– فني جراحة العظام/ التجبير.

– ممرض أول/ المخاض والولادة.

– ممرض عام.

– أخصائي اجتماعي.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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