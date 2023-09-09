وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أعمال أول.
– طبيب جراح الصدر.
– محلل أول ضمان الجودة .
– أخصائي ضمان الجودة .
– ممرض أول/ الصحة السلوكية.
– فني جراحة العظام/ التجبير.
– ممرض أول/ المخاض والولادة.
– ممرض عام.
– أخصائي اجتماعي.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)