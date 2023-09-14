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وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وشركة نباتات للمقاولات” في كل من رأس الخير، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

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– موظف استقبال (الجبيل).

– كاتب استلام وتسليم (الجبيل).

– فني كهربائي (الجبيل).

– فني دهان (الجبيل).

– منقذة/ أنشطة السباحة (ينبع).

– مشرف تشجير (ينبع).

– مدير مشروع (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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