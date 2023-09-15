وظائف شاغرة للسعوديين في شركة EY

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أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”- المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار المواهب/ شريك أعمال الموارد البشرية.
– مدير أول الضرائب.
– موظف استقبال.
– أخصائي الدعم القانوني والضريبي والتقارير المالية.
– مدير الاستشارات التقنية/ التحول.
– مدير عمليات الاندماج والاستحواذ.
– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.
– مساعد تنفيذي.
– مدير التمويل المستدام وإعداد التقارير.
– مساعد مدير الضرائب.
– مدير/ استشارات ضرائب الأعمال.
– مستشار/ استشارات ضرائب الأعمال.
– مدير خدمات النزاهة.
– أخصائي تسويق.
وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)