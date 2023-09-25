وظائف شاغرة للسعوديين في شركة NOV

أعلنت شركة أويلويل فاركو “NOV”- المتخصصة في خدمات الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة NOV

وبيّنت شركة أويلويل فاركو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي موارد بشرية.

– مبرمج.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مهندس ضمان الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أويلويل فاركو، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)