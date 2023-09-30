وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.85 ريال للجرام حادث مروع يودي بحياة يوتيوبر سعودي وطفلته بالجموم وظائف شاغرة لدى شركة تيتكو أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على 5 مناطق وظائف شاغرة لدى مركز زراعة الأعضاء وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي فوز ثمين لـ برشلونة ضد إشبيلية سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين بإسكتلندا تركي الغامدي: كان يجب طرد علي البليهي
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب تخدير عام.
– طبيب جراحة تجميلية.
– طبيب الأمراض الجلدية.
– طبيب جراحة القلب والصدر.
– طبيب السلوك التنموي لدى الأطفال.
– أخصائي أشعة.
– أخصائي معالج إشعاعي أول.
– فني أول تخطيط القلب الكهربائي.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)