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وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– طبيب تخدير عام.

– طبيب جراحة تجميلية.

– طبيب الأمراض الجلدية.

– طبيب جراحة القلب والصدر.

– طبيب السلوك التنموي لدى الأطفال.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي معالج إشعاعي أول.

– فني أول تخطيط القلب الكهربائي.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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