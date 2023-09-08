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وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والدمام، والرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي التدريب الفني (الجبيل).

– سكرتير تنفيذي (الدمام).

– محلل ذكاء التسويق (الرياض).

– فني الآلات (الرياض).

– أخصائي أول/ إدارة الأنظمة والشبكات (الجبيل).

– فني الكهرباء والأجهزة (جازان).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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