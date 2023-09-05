وظائف في شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر

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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 8 وظائف مُتعددة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي تحسين الأداء:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
2- مدير البرنامج (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
3- مساعد مدير المشروع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة) أو ما يعادلها.
– لا تشترط وجود خبرة سابقة.
4- مدير مشروع أول:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
5- مدير المخاطر التشغيلية:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
6- مهندس أول أمن المعلومات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال أمن المعلومات.
7- مدير العلاقات التجارية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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