وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار سقوط متسلق من جبل ارتفاعه 150 مترًا بألمانيا تعليق خالد العقيلي على أزمة ياسر القحطاني الأخيرة السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني سعيد حمى الضنك تجتاح ولاية القضارف في السودان رئيس الإمارات: لقاء محمد بن سلمان مع فوكس نيوز يعكس رؤية السعودية الواثقة وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة التصنيع فعاليات عز الوطن تواصل إبهار زوار معرض وزارة الداخلية الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني قادة البحرين أبرز أرقام أحمد شراحيلي قبل إصابته بالرباط الصليبي
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير قسم الصيانة/ ملحقات الأسلاك: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).
– مدير الاختبار والتشغيل/ الجهد المتوسط: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)