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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة المراعي

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير قسم الهندسة الكهربائية (الخرج).

– مسؤول إرشادات المنتجات (الرياض).

– مدير فريق/ السقالات (الخرج).

– مدير فريق/ الصيانة (الخرج).

– مدير فريق أول/ الهندسة المركزية (الخرج).

– منسق النقل والخدمات اللوجستية (الخرج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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