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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من طريف، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– جيولوجي رئيسي/ الموارد (طريف).

– أخصائي محاسبة الميزانية (طريف).

– مدير الفعالية التنظيمية (الرياض).

– مهندس رئيسي/ البيئة (الرياض).

– مهندس الأمن السيبراني (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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