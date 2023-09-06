وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة قانونية الصين تطلق 4 أقمار صناعية من البحر للفضاء إعلان حالة الطوارئ في الشيشان وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية تمديد خفض أوبك+ يدفع توقعات أسعار النفط لـ93 دولارًا للبرميل جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول على جازان الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات ضد قوات التحالف
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من طريف، والرياض.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– جيولوجي رئيسي/ الموارد (طريف).
– أخصائي محاسبة الميزانية (طريف).
– مدير الفعالية التنظيمية (الرياض).
– مهندس رئيسي/ البيئة (الرياض).
– مهندس الأمن السيبراني (الرياض).
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)