وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة الفطيم

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس كهرباء موقع.
– مدير العلامة التجارية.
– المراجع التشغيلي والمالي.
– مدير مشروع.
– مدير الإنشاءات.
– مهندس مشروع.
– تنفيذي موارد بشرية.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)