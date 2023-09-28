وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول إدارة الصناديق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أكتوبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)