وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة الهلال إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نزاهة تضبط موظفين وضباطًا ومقيمين في تهم جنائية مختلفة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال تمنح موراتا صدارة الهدافين الجاسر: الاستراتيجية الوطنية تمهد الطريق نحو تحقيق أنظمة نقل مستدامة قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا موعد مباريات الثلاثاء في كأس الملك عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفيري تركيا وإندونيسيا النجمة يتقدم على الرائد بثنائية نظيفة
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس خبير مشاريع هندسية.
– مدير إدارة الأداء والتعاقب الوظيفي.
– أخصائي هوية مؤسسية.
– مصمم هوية مؤسسية.
– أخصائي أول مستودعات.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023م.
وأشارت الوزارة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)