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وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس خبير مشاريع هندسية.

– مدير إدارة الأداء والتعاقب الوظيفي.

– أخصائي هوية مؤسسية.

– مصمم هوية مؤسسية.

– أخصائي أول مستودعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023م.

وأشارت الوزارة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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