وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة التصنيع

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الكهرباء.
– مهندس تخطيط: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الميكانيكيا، الآلات، الكهرباء).
– أخصائي أول الكهرباء: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.
– فني أول كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)