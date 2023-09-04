وعد عائلي يُجبر سيرجيو راموس على العودة إلى إشبيلية

كشف النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي إشبيلية الإسباني الجديد عن سبب عودته لناديه الأم، وذلك بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نادي الاتحاد تفاوض مع راموس لتدعيم الصفوف الدفاعية للعميد، لكن راموس فضّل الانتقال لنادي إشبيلية.

رسالة سيرجيو راموس

وقال راموس في رسالته لجماهير إشبيلية: “إنها لحظة عاطفية لي عندما عدت وارتديت القميص الخاص بنادي إشبيلية من جديد، 18 عامًا ارتكبت فيهم أخطاء، أود الآن، الاعتذار إلى كل مشجع لإشبيلية عن ما فعلت وأطلب منهم السماح، ونحن الآن عائلة واحدة، أنا هنا لأساهم مع الفريق”.

وأضاف راموس: ” الأمر يعود إلى وعد عائلي كنت قد قطعته على نفسي ولجدي الذي جعلني منذ الصغر عاشقًا لنادي إشبيلية، ولوالدي كذلك”.

راموس يتراجع عن الانضمام لنادي الاتحاد

وأشار النادي الأندلسي في بيان رسمي، إلى أن راموس وصل إلى إشبيلية، صباح اليوم الاثنين، وأجرى الفحوصات الطبية، قبل أن يتم توقيع عقد لمدة عام واحد، ليعود مجددًا لتمثيل الفريق بعد 18 عامًا.

وأكدت تقارير وجود بند في عقد راموس صاحب الـ37 عامًا، مع إشبيلية؛ يُتيح التمديد لموسم إضافي، وسيكون ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت تُشير الأنباء خلال اليومين الماضيين إلى اقتراب سيرجيو راموس من الاتحاد، حيث أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، أنه توصل لاتفاق شفهي من الإدارة، وسيخضع للفحوصات الطبية قريبًا.

وتقدم إشبيلية بعرض مفاجئ لراموس بالأمس، من أجل العودة إلى صفوفه بعد 18 عامًا من مغادرته، ليتراجع عن اتفاقه بالتوقيع للاتحاد لمدة موسمين، وتحقيق حلمه بالعودة إلى الفريق الأندلسي والاعتزال بقميصه.