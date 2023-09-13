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اعتزل التحكيم وقضى 25 عامًا من حياته في تغسيل الموتى

وفاة الحكم الدولي السابق حسن البحيري عن عمر يناهز 66 عامًا

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
وفاة الحكم الدولي السابق حسن البحيري عن عمر يناهز 66 عامًا
المواطن - فريق التحرير

توفي اليوم الحكم الدولي السابق حسن البحيري⁩ عن عمر يناهز 66 عامًا، بعد 25 عامًا قضايا في خدمة غسيل الموتى .

اعتزاله التحكيم

وفي وقت سابق، تحدث الحكم الدولي السابق حسن البحيري عن تفاصيل حياته، وذلك بعد اعتزاله التحكيم وكيف اتجه للعمل كمغسل للموتى بعد رحيله عن المجال الرياضي.

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قصة حياته

وقال الحكم السابق متحدثًا لـ برنامج ” قصة واحد” على “قناة الإخبارية: ” رسبت في الصف الخامس الابتدائي مرتين، وكنت أهرب من المدرسة بسبب قوة المعلمين وتمسكهم بالضرب، استمرت أدرس الإعدادية حتى الصف الثاني الثانوي ثم ذهبت بعد ذلك لمحافظة عنيزة لأدرس في الصف الثالث الثانوي”.

وأضاف: “كنت لاعبًا في صفوف نادي التقدم في محافظة المذنب، وظللت أدرس حتى الصف الثالث الثانوي ثم ذهبت إلى الرياض وقدت طلب الالتحاق بجامعة الرياض التي حاليًا يُطلق عليها اسم جامعة الملك سعود”.

وتابع: “حصلت على بكالوريوس في الآداب القومية من كلية التربية تخصص تربية بدنية، بتقدير عام جيد وذلك في عام 1981 مـ”.

قرار خاطئ دفعه للاعتزال

وأضاف: ” عملت كحكم دولي لمدة 17 سنة واعتزلت التحكيم في عام 1997 بسبب قرار خاطئ مني في مباراة الأهلي والنصر، حيث تمت عرقلة اللاعب عبدالرحمن أبو سيفين نجم الأهلي من حارس النصر مضحي الدوسري، وأخطأت في احتساب القرار فقررت الاعتزال بعد المباراة بساعتين في نفس ليلة اللقاء، وارتحت بعد الاعتزال لأن ضميري شعر بالراحة وحمدت الله أنني ابتعدت عن مجال التحكيم”.

وتابع حسن البحيري: ” من كان يتوقع مني أن أعمل مغسلًا للموتى، وأعمل في هذا المجال منذ 25 عامًا، أحلى أيام عمري كانت في تلك الـ 25 عامًا التي عملت فيها مغسلًا للموتى، ولا أتقاضى ريالًا واحدًا من عملي أعمل بالمجان”.

وواصل: “يجب أن تتعلم الصبر وكيف تتحكم بأعصابك، حتى يكون لك الأجر، وأتحرك يوميًا من بيتي للمغسلة ثم إلى المقبرة ومن المقبرة إلى منزلي، هذه هي حياتي”.

وأضاف: ” ليس هناك إجازة لي في عملي وأحصل على إجازة وقت ما أريد إذا شعرت بالتعب، وكل ما أتمناه هو أن أموت على حسن الخاتمة”.

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