وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض

أعلنت وسائل إعلام مصرية، وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي، اليوم الأحد، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وفاة الفنان أشرف مصيلحي

وكانت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي كشفت عن تدهور حالته الصحية بعد دخوله المستشفى مرة أخرى.

وفي شهر يوليو الماضي، أضافت الصيفي، أن فريقًا طبيًّا متخصصًا يرافق أشرف في المنزل على مدار 24 ساعة.

وأردفت: الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة في تحسن.. والورم المصاب به زوجي من أخطر أنواع السرطانات في العالم.

وتابعت الصيفي: زوجي كان لديه ورم في المخ، وتم استئصاله ولم يكن يعرف أن لديه مرضًا خبيثًا.