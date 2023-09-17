تركي آل الشيخ: موسم الرياض يستهدف الأسواق العالمية إشبيلية يحقق أول فوز في الدوري الإسباني بقيادة راموس لا انقلاب في الكونغو العمل المرن يهدد كثيرًا من الوظائف فرحة خريجيين من دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي حريق ضخم يلتهم برج النيل أشهر معالم الخرطوم وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض مجلس إدارة جامعة الملك سعود يعقد اجتماعه الأول الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين
أعلنت وسائل إعلام مصرية، وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي، اليوم الأحد، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وكانت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي كشفت عن تدهور حالته الصحية بعد دخوله المستشفى مرة أخرى.
وفي شهر يوليو الماضي، أضافت الصيفي، أن فريقًا طبيًّا متخصصًا يرافق أشرف في المنزل على مدار 24 ساعة.
وأردفت: الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة في تحسن.. والورم المصاب به زوجي من أخطر أنواع السرطانات في العالم.
وتابعت الصيفي: زوجي كان لديه ورم في المخ، وتم استئصاله ولم يكن يعرف أن لديه مرضًا خبيثًا.