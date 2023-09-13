وفاة شاب تناول المعكرونة بعد 5 أيام من طبخها

توفي شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، في سريره بعد عدة ساعات من تناوله طبق معكرونة بالطماطم، وفقًا لصحيفة الصن البريطانية.

غثيان وقيء

وبحسب الصحيفة البريطانية، كان الشاب قد أعد طبق المعكرونة قبل 5 أيام وتركه في المطبخ خارج الثلاجة.

وبعد قضاء يوم في المدرسة، قام بتسخين الوجبة في الميكرويف قبل الخروج لممارسة الرياضة.

ولكن بعد معاناته من الصداع وآلام في المعدة وغثيان، عاد إلى المنزل بعد 30 دقيقة فقط.

10 ساعات

وتقيأ الشاب بغزارة وعانى من الإسهال، ونام حوالي منتصف الليل، وعندما ذهب والداه القلقان للاطمئنان عليه في الساعة 11 من صباح اليوم التالي، وجداه متوفًى.

وتوصل الفحص القانوني إلى أنه توفي في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، أي بعد حوالي 10 ساعات من تناول طبق المعكرونة.

تسمم غذائي

وكشف تقرير تشريح الجثة في وقت لاحق أنه كان يشتبه في التسمم الغذائي الناجم عن البكتيريا العصوية الشمعية، وهي سُلالة تُسبب المرض للإنسان وتَنتقل إليه عبر الأغذية الملوثة.

وذكر مؤلفو التقرير: تم حفظ السباغيتي في درجة حرارة الغرفة لعدة أيام، لقد سمح هذا للبكتيريا بالنمو والذي من المحتمل أن يكون مسؤولًا عن النتيجة المميتة.