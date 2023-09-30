وفاة شخص بعد اصطدام حوت بقاربه في أستراليا

قالت السلطات إن رجلاً توفي وتم نقل آخر في المستشفى، اليوم السبت، في أستراليا بعد أن صدم حوت قاربهما وقلبه أثناء رحلة صيد.

حادث غريب

وقالت الشرطة إنه تم انتشال رجل فاقدا للوعي من خليج بوتاني قبالة ساحل سيدني وتوفي في وقت لاحق، بينما نُقل الآخر إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وقالت ياسمين كاتلي وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز “هناك حوت ضالع في الحادث، من كان يظن أن هذا سيحدث؟ إنه أمر مأساوي للغاية”.

وقال وزير خدمات الطوارئ جهاد ديب إن الحادث كان “غريباً جداً”.

بيان للشرطة

وأوضحت الشرطة في بيان أن القارب “من المرجح أن يكون قد اصطدم بحوت أو تأثر بسبب اختراقه له، مما تسبب في إمالة القارب وانقلاب الرجلين خارجه”. ولم تحدد نوع الحوت.

ويؤوي الخط الساحلي الواسع لأستراليا 10 أنواع كبيرة و20 نوعا أصغر من الحيتان.

وفي حين أن الوفيات البشرية الناجمة عن الحيتان في المنطقة نادرة، فإن أستراليا ونيوزيلندا المجاورة تعتبر مناطق معروفة لجنوح الحيتان الجماعي على الشواطئ.

وتم إنقاذ 8 دنماركيين في يونيو عندما انقلب مركبهم الشراعي في المحيط الهادئ بعد اصطدامه بحوت أو اثنين.